Spieler verlassen sich auf Navi und verpassen Match

Zwei Spieler des Drittligisten FC Heiden machten am Freitagabend auf dem Weg zu ihrem Match gegen den FC Rüthi in deren Heimstadion eine Reise durch die halbe Schweiz. Dabei lag das Ziel gerade einmal 25 Kilometer entfernt. Doch wie rheintaler.ch berichtet, verfuhren sich die beiden ordentlich.

Die Anlage des FC Rüthi in Rüthi SG (Bild: Google Street View)

Zuerst hätten die Spieler nämlich statt Rüthi, das im Kanton St. Gallen liegt, Rüti (ohne «h») in ihr Navi eingegeben. Dieses liegt nahe dem Zürichsee, im Kanton Zürich. Laut Emilio Knecht, Trainer des FC Heiden, haben die beiden ihren Fehler erst bemerkt, als es schon zu spät war. Sie hätten ihn noch angerufen und gemeint, sie wären in zehn Minuten da. Zehn Minuten danach stellte sich heraus, dass sie in Rüti ZH waren.

Spieler verpassten das Match

Also programmierten sie ihr Navi neu. Doch auch dieses Mal vergassen sie einen Buchstaben. Statt nach Rüthi SG wurden sie vom Navi also neu nach Rüti GL geschickt. Auch diesen Fehler hätten die beiden erst recht spät gemerkt. Und vom Rest der Mannschaft ist laut dem Trainer irgendwann niemand mehr erreichbar gewesen, der hätte helfen können und sie zum richtigen Ort lotsen konnte, da das Spiel schon begonnen hatte.

Irgendwie gelang es den beiden Spielern dann aber doch noch, in den Kanton St. Gallen und zum richtigen Rüthi zu finden. Laut Knecht war allerdings das Spiel schon fast vorbei: «Sie kamen 20 Minuten vor Ende der zweiten Halbzeit.» Bei den beiden handelte es sich um wichtige Spieler, die auch in der Startaufstellung gewesen wären.

Warum fuhr das Team nicht gemeinsam ans Spiel? Das ist laut Knecht nicht üblich an einem Freitagabend, da viele Spieler da direkt von der Arbeit zum Spiel kämen.

Heiden hat verloren

Die beiden Navi-Experten sind Schweizer und in Heiden wohnhaft. Der FC Heiden hat das Spiel schliesslich mit 1:5 verloren. Ob es womöglich den beiden fehlenden Spielern geschuldet war, ist nicht bekannt.



Doch Rüthi/Rüti sind nicht die einzigen Orte in der Schweiz, mit gleich oder ähnlich klingendem Namen. Welche Orte ebenfalls zu Verwechslungen führen könnten, sehen Sie oben in der Karte.

