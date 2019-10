«Die Erfolge meiner Eltern sind Druck für mich»

Seit gut einem Jahr trainiert Michalina Bleiker fürs Armwrestling. Und die 18-Jährige scheint ihren Sport gefunden zu haben. Sie zählt bereits zu den besten Athletinnen der Schweiz. Erst am vergangenen Wochenende erzielte die Widnauerin den dritten Platz bei einem internationalen Wettbewerb in Budapest. Von der Grössenordnung her sei das vergleichbar mit einer Europa- oder Weltmeisterschaft, meint die Athletin. Ebenso erreichte sie Ende September 2019 den ersten Platz bei einem internationalen Turnier in der Schweiz.

Aber was genau ist Armwrestling? «Man kann sich das so vorstellen, wie man es von den Beizen kennt. Es ist wie Armdrücken, nur dass beim Wrestling der ganze Körper benutzt wird», erklärt die 18-Jährige. Der Wettkampf wird dabei an einem Stehtisch bestritten.

Junge Armwrestlerin will Weltmeisterin werden

Armwrestling liegt ihr im Blut

Ihr Talent kommt nicht von ungefähr: Bereits ihre Eltern waren erfolgreiche Armwrestler, lernten sich sogar durch den Sport kennen. Ihre aus Weissrussland stammende Mutter holte fünfmal den Welt- und dreimal den Europameistertitel, ihr Vater gewann zehn Mal die Schweizer Meisterschaft. «Natürlich sind die Erfolge meiner Eltern auch mit etwas Druck verbunden. Gleichzeitig ist es auch ein Ansporn für mich», so Bleiker.

Die Freude an der unbekannten Sportart entdeckte sie, nachdem sie von Leichtathletik über Tennis bis hin zu Pole Dance vieles ausprobierte. Schlussendlich sei es aber beim Armwrestling geblieben, meint Bleiker.

«Viele Leute kennen den Sport nicht und denken, Teilnehmende seien ausschliesslich Männer mit grossen Armen», erzählt sie. Deshalb habe sie sich am Anfang geschämt anderen davon zu erzählen. Jetzt sei das anders und die Rückmeldungen positiv, was sie freue.

Seit gut einem Jahr trainiert die Widnauerin fürs Armwrestling. (Video: Privat)

Hohe Ambitionen

Die 18-Jährige trainiert mindestens dreimal pro Woche in ihrem Club. Vor grossen Turnieren wie dem Swiss Open passe sie ihren Trainingsplan an und trainiere intensiver, nämlich bis zu fünf Mal wöchentlich. «Man muss dazwischen immer darauf achten, dass die Regenerationszeit gross genug ist», sagt Bleiker.

Ihre nächsten Ziele seien ein Podestplatz bei der Europa- sowie der Weltmeisterschaft, genau wie einst ihre Mutter. Am liebsten würde sie ganz oben auf dem Podest stehen. Auf die WM in diesem Jahr verzichtet Bleiker, sie hat sich für andere Wettkämpfe entschieden. Trotzdem werde sie die Titelkämpfe verfolgen: «Ich will meine Schweizer Kollegen sehen. Zudem kann ich schauen, wie die Frauen in meiner Kategorie drücken, damit ich weiss, wie ich trainieren muss.»

