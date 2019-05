Innert einer Stunde zwei Mal den Jackpot geknackt

Ein St. Galler versüsste sich den Wochenstart mit einem doppelten Gewinn. Aus einem gewöhnlichen Montag wurde ein Glückstag. «Das Casino St. Gallen ist bekannt, dass immer wieder Jackpots geknackt und grosse Beträge ausbezahlt werden», schreibt Swiss Casinos in einer Medienmitteilung. Doch dass ein Gast innert knapp einer Stunde gleich zweimal viel Geld gewinnt, sei auch in der Ostschweiz eine Seltenheit.

Der Glückspilz habe an einem der modernen Automaten gespielt, als er sich bereits nach kurzer Zeit über eine Auszahlung von 18‘000 Franken freuen durfte. Danach wechselte er das Spielgerät, um sein Glück noch an einem anderen Glücksspielautomaten zu versuchen. Was dann passierte, ist kaum zu glauben: Der Automat spuckte dem Ostschweizer kurz darauf den Höchstgewinn von 50‘000 Franken aus.

Der Gewinner habe sich beim Casinopersonal für diesen unglaublichen Wochenstart mit einem grosszügigen Trinkgeld bedankt und sich mit fast 70‘000 Franken auf den Heimweg, wurde mitgeteilt.

(mwa)