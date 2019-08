Staatsanwaltschaft ist besorgt um junge Buben

Der Fall hat eine lange Vorgeschichte: 2006 verurteilte das St. Galler Kantonsgericht einen heute 64-jährigen Schweizer wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und ordnete zusätzlich eine stationäre Massnahme an. Daraus sei der Mann Ende Juni 2011 bedingt entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Ende Mai 2012 wurde der Mann erneut festgenommen. Er hatte einen damals 13-jährigen Bub bei sich übernachten lassen und ihn mehrfach zu sexuellen Handlungen überreden wollen. Auch habe er nackt mit ihm das Bett geteilt und ihm erklärt, dass das normal sei. Da der Bub alle Annäherungsversuche abgelehnt habe, soll der Mann ihm teure Geschenke, wie beispielsweise ein Töffli und Geldbeträge versprochen haben. Das Kantonsgericht St. Gallen verurteilte ihn am 11. Dezember 2013 zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten wegen mehrfacher versuchter sexueller Handlungen mit Kindern und ordnete die Rückversetzung in den stationären Massnahmenvollzug an. Dieser lief am 10. Dezember 2018 ab.

Keine Verwahrung

Am 7. Dezember 2018 habe das Kantonsgericht entschieden, die stationäre Massnahme nicht zu verlängern, führt die Staatsanwaltschaft aus. Am 29. Mai 2019 beschloss das Gericht die Entlassung und sprach sich damit gegen eine Verwahrung aus. Um den 64-Jährigen auf das Leben in der Freiheit vorzubereiten, wurde eine stationäre Massnahme bis zum Entlassungsdatum am 31. Mai 2020 angeordnet.

Das Gericht betont, dass es sich bei sexuellem Fehlverhalten gegenüber Kindern prinzipiell um eine schwere Straftat handle, man aber auch die Verhältnismässigkeit prüfen müsse. Der Verurteilte habe wegen seinen Taten schon insgesamt 15 Jahre ohne Freiheit verbringen müssen. «Die vom Verurteilten ausgehende Gefahr für die Allgemeinheit reicht in ihrer Schwere nicht mehr aus, um eine nachträgliche Anordnung der Verwahrung, welche voraussichtlich wiederum mit einem langjährigen Freiheitsentzug verbunden wäre, zu rechtfertigen», schrieb das Kantonsgericht damals in seiner Urteilsbegründung.

Zu grosses Rückfallrisiko

Gegen diesen Entscheid reicht nun die Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Bundesgericht ein, mit dem Antrag, den Verurteilten zu verwahren. Begründet wird dies mit dem «grossen Rückfallrisiko beim Verurteilten» sowie mit der Gewährleistung der Sicherheit der Gesellschaft und vor allem derjenigen «der gefährdeten minderjährigen Knaben», wie es in der Mitteilung hiess.

Der Verurteilte befindet sich weiterhin in Sicherheitshaft.

(mwa/sda)