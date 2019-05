«Die Bestürzung und Trauer über den Todesfall des 14-jährigen Davids an der Maiensässfahrt sind nicht in Worte zu fassen», schreibt die Stadt Chur am Sonntag auf ihrer Webseite. In der Stadt herrscht tiefe Betroffenheit, weswegen der Stadtrat die Organisation und Kommunikation des auf Sonntag angesetzten Trauermarsches übernimmt. Mit dem Marsch möchten die Trauerfamilie und der Stadtrat den 14-Jährigen symbolisch zurück in die Gemeinschaft der Stadtbevölkerung tragen, heisst es weiter.

Deshalb hat man die Route eng an der der Maiensäss-Tradition angelehnt: Die Besammlung findet um 17 Uhr auf dem Stadthallenareal statt. Von da aus geht es weiter in die St. Margrethenstrasse – Obertor – Obere Gasse – Martinsplatz – Poststrasse – Postplatz – Alexanderplatz – Quaderstrasse – und endet auf der Quaderwiese.

Leiche musste mit Seilen geborgen werden

Der 14-jährige Oberstufenschüler stürzte am Donnerstagnachmittag auf der Maiensässfahrt einen rund 200 Meter tiefen Hang hinunter. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte, war der Schüler mit seiner Klasse unterwegs vom Churer Hausberg Pizokel nach Chur. In einer Kurve stürzte er von der Alpstrasse in der Oberen Val Parghera aus noch ungeklärten Gründen ab. Der Rega-Arzt konnte nur noch den Tod des Jungen feststellen. Seine Leiche musste mit Seilen geborgen werden.

Stadt organisiert Marsch für toten David (14)



