Stimmenzähler fanden 100er-Note in Wahlcouvert

Insgesamt haben am Sonntag in Davos 2914 Einwohner ihre Stimme abgegeben. Der allerletzte Wähler war ein einheimischer Sportler, der im Laufschritt 30 Sekunden vor der Schliessung der Urne noch das Rathaus erreichte. Insgesamt waren über 100 Stimmen ungültig, schreibt die «Südostschweiz» aufgrund einer Mitteilung auf der Website der Gemeinde Davos. Die Gründe sind sehr unterschiedlich.

Persönliche Erinnerung in Couvert

In Davos dürfte in einigen Haushalten vor den Wahlen ein gewisses Chaos geherrscht haben. Denn auf einem Stimmkuvert klebte laut der Gemeinde ein Post-it mit dem Hinweis «Nicht vergessen: Rahel hat Geburtstag». In der Mitteilung steht weiter: «Wir hoffen, dass mit dieser Veröffentlichung der Geburtstag auch tatsächlich nicht vergessen geht.» Auch auf einem anderen Couvert klebte ein Post-it. Es war eine Einkaufsliste. Gebraucht wurde: «Geschirrspül-Tabs (Aldi), Abfallsäcke, Eier». Auch hier mit Kommentar der Gemeinde: «Das könnte jetzt irgendwo fehlen.»

Humor zeigten auch einige Davoser Stimmbürger. Bei der Ständeratswahl schrieben sie Greta Thunberg oder Roger Köppel hin. Da diese keinen Wohnsitz in Graubünden haben, waren sie unwählbar. Neun Personen schafften es in der Bündner Gemeinde, die falschen Unterlagen abzugeben. Anstatt die Unterlagen der nationalen Wahlen waren diejenigen der kommunalen Abstimmung vom 15. September im Couvert.

100er-Note in Couvert

Auch in der Stadt St. Gallen mussten die Stimmenzähler am Sonntag einige Male schmunzeln. Eine Liste wurde von Hand dem Original abgeschrieben. Eine andere sei mit einer Schreibmaschine getippt worden, sagt Stefan Wenger, der Sekretär des Stimmbüros.

Weiter erzählt Wenger: «In der Vergangenheit war in einem Couvert eine 100er-Note und ein Dankesschreiben fürs Stimmenzählen.» Das Geld sei dann für ein Fest gebraucht worden, an das die Stimmenzähler in der Stadt St. Gallen jeweils eingeladen werden.

Weitere Kuriositäten

In der Gemeinde Rorschach landete am Sonntag ein Beutel Instant-Suppe in einem Wahlcouvert. Der Stadtschreiber Marcel Aeple meint: «Da haben wir uns ein Lachen nicht verkneifen können.» Eine Notiz dazu wurde keine gefunden. Aber er vermutet, dass vielleicht jemand Erbarmen mit ihnen hatte, dass sie am Sonntag arbeiten mussten.

In Uzwil verlegte wohl jemand das separate Couvert für alle ausgefüllten Stimm- und Wahlzettel. Denn im Wahlcouvert fanden die Stimmenzähler ein selbstgebasteltes. Dem Zufall überlassen wurde nichts. So waren auch in diesem Couvert wie im Original Löcher drin und es war als Stimmcouvert angeschrieben. Genützt hats nichts und alles wurde als ungültig erklärt.

(mig)