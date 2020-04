Tierquälerei-Meldung gelangte nicht ans Amt

Die St. Galler Kantonspolizei rückte am Samstag, 11. April, aufgrund einer Meldung zu einem Bauernhof in Buchs SG aus und zog in der Folge den Veterinärdienst und einen lokalen Tierarzt zu. Eines der beiden Pferde war stark abgemagert und musste vor Ort eingeschläfert werden, wie 20 Minuten berichtete.



Der Veterinärdienst beschlagnahmte das zweite Pferd vorsorglich und liess es abtransportieren. Grund dafür war der schlechte Nährzustand des Tiers und die Tatsache, dass keine Futtervorräte vorhanden waren. Gegen den Tierhalter ist eine Strafuntersuchung wegen Tierquälerei eingeleitet worden. Zudem wird ein Tierhalteverbot verfügt.

Erste Untersuchung bereits im Januar

Wie das St. Galler Gesundheitsdepartement am Freitag bekannt gab, geriet der Hof des mutmasslichen Tierquälers schon im Januar in den Fokus des Veterinärdienstes. Damals kam es zu einer ersten Kontrolle, nachdem eine anonyme Meldung zur Hundehaltung eingegangen war. Bei der Kontrolle untersuchte der Veterinärdienst auch die Pferdehaltung und stellte bauliche Mängel am Stall sowie bei der Haltung der Pferde fest. Die Pferde hatten zum damaligen Zeitpunkt genügend Futter, Wasser und Stroh, heisst es in der Mitteilung. Der Veterinärdienst verfügte in der Folge eine Korrektur der Mängel.

Es hätte aber keine Anhaltspunkte gegeben, dass sich der Zustand der Pferde innert kurzer Zeit massiv verschlechtern könnte, schreibt die Staatskanzlei weiter. Eine Nachkontrolle sei geplant gewesen. Wie in solchen Fällen üblich, hätte diese innerhalb von drei bis vier Monaten nach der Verfügung stattfinden sollen.

Mann beim Veterinärwesen bekannt

Der Veterinärdienst hätte aber eigentlich schon viel früher intervenieren müssen. Eine Meldung zur Pferdehaltung im Fall von Buchs war bereits im Herbst beim örtlichen Tierschutzverein eingegangen. Diese sei jedoch nicht bis zum Veterinärdienst gelangt. Aus welchen Gründen nicht, will das Veterinäramt jetzt zusammen mit dem Tierschutzverein so schnell wie möglich klären. Gemeinsam wolle man erreichen, dass Meldungen von Tierleiden schnell und umfassend an das Amt gelangen, damit es die Tierhalterinnen und Tierhalter kontrollieren und nötigenfalls durchgreifen können.

Dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen sei der Tierhalter bekannt gewesen, weil es Probleme bei der Hundehaltung gegeben habe und es zu verschiedenen Beissvorfällen mit anderen Hunden gekommen sei. Probleme habe es auch mit der Registrierung der Hunde gegeben. Daraus resultierten eine Strafanzeige und eine Verurteilung. Am Ostersamstag konnten bezüglich der Hundehaltung jedoch keine Tierschutzmängel festgestellt werden. Weitere Kontrollen der Tierhaltung sind vorgesehen.

