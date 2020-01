Leiter des Steueramts soll sich bereichert haben

Wegen des Verdachts der ungetreuen Amtsführung wurde eine Strafuntersuchung eröffnet. Dies teilte die Gemeinde am Freitagnachmittag in einem Communiqué mit. Die betroffene Person sei vorläufig festgenommen worden.



Laut Kantonspolizei St. Gallen besteht der Verdacht, dass der Leiter des Steueramts Steuerrückzahlungen auf sein privates Konto überwiesen hat, statt diese den Steuerpflichtigen zurückzuüberweisen. Um welchen Betrag es sich handle, werde untersucht. «Die Person wird derzeit befragt», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, am späten Freitagnachmittag. Ob Untersuchungshaft beantragt wird, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Sechsstelliger Betrag

Aufgrund des laufenden Verfahrens habe der Gemeinderat Wartau den Leiter des Steueramtes bis auf weiteres beurlaubt, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Laut Beat Tinner (FDP),

Gemeindepräsident von Wartau, gehe man mutmasslich von einem Betrag von etwas mehr als 100'000 Franken aus, der insgesamt auf das Privatkonto des Mannes überwiesen wurde. «Es handelt sich um einen langjährigen Mitarbeiter.» Der Mann habe über 20 Jahre bei der Gemeinde gearbeitet. 2018 habe das kantonale Steueramt in Wartau eine Kontrolle durchgeführt. «Damals war alles im grünen Bereich», sagt Tinner. Weshalb der Mitarbeiter sich mutmasslich bereichert hat, weiss der Gemeindepräsident nicht.

Sollte der Gemeinde ein finanzieller Schaden entstanden sein, so sollte dieser gedeckt sein. Laut Beat Tinner hat die Gemeinde für solche Fälle zwei Versicherungen. Laut Tinner wurde der Steueramtsleiter am Freitag an seinem Wohnort festgenommen. Es habe dort auch eine Durchsuchung stattgefunden. Auch an seinem Arbeitsplatz in Azmoos kam es zur Durchsuchung. Er habe selber erst am Freitagmittag von der Sache erfahren, erklärte der Gemeindepräsident.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen habe gegen den Leiter des Steueramtes der Gemeinde Wartau ein Verfahren eröffnet. Für die betroffene Person gelte die Unschuldsvermutung. Der Gemeinderat werde die Untersuchungsbehörden unterstützen, damit die Vorwürfe möglichst zeitnah und lückenlos geklärt werden könnten.

