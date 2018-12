17-Jähriger stiehlt Mamas Auto und baut Unfall

In der Nacht auf Freitag verursachte ein 17-Jähriger kurz nach 1.50 Uhr an der Bergtalstrasse in Wil SG mit dem entwendeten Auto seiner Mutter einen Unfall. Er fuhr mit dem Auto und in Begleitung von drei Mitfahrern auf der Bergtalstrasse Richtung Bronschhofen.



In einer Rechtskurve geriet das Auto auf die linke Strassenseite, fuhr über den Fahrbahnrand in einen Garten und prallte schliesslich gegen einen Kandelaber. Das Auto kam dann in der Mitte der Verzweigung Höhenstrasse und Oelbergstrasse zum Stillstand.

Nur Lernfahrausweis für Motorräder

Beim Eintreffen einer Polizeipatrouille und des Rettungsdienstes hatten sich die Mitfahrer bereits von der Unfallstelle entfernt. Der 17-Jährige hatte bereits die Kontrollschilder und die Fahrzeugpapiere entfernt und wollte die Unfallstelle auch verlassen. Er konnte aber noch angehalten werden.

Die Polizisten stuften den Jugendlichen als Fahrunfähig ein und stellten fest, dass er lediglich im Besitz eines Lernfahrausweises für Motorräder war. Dieser wurde ihm abgenommen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen verfügte eine Blut- und Urinprobe.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 12'000 Franken. Ein Mitfahrer kehrte schliesslich an die Unfallstelle zurück. Er war, genauso wie der 17-Jährige, unverletzt. Die beiden anderen Mitfahrer werden noch ermittelt. Ob sie ebenfalls unverletzt blieben, ist unklar.

