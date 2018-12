Winde machen Bodensee zum Meer

«Surfbare Wellen am Bodensee gibt es wohl nur selten», so Martin Olesch. Starker Wind müsse im richtigen Winkel über den See blasen, sodass das Wasser über einen möglichst langen Weg ans Ufer gedrückt werde. Dann brauche es noch die richtige Beschaffenheit des Ufergeländes, damit eine surfbare Welle breche. Dank Sturm Marielou hat am Sonntag offenbar alles gepasst.

Umfrage Surfen Sie? Ja, aber nur im Meer.

Ja, auch auf Binnengewässern.

Nein, aber reizen würde mich das schon.

Ich schaue lieber zu.

Bildstrecken Beim Surfen fühlst du dich frei? Zeig es uns!

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der 36-jährige Konstanzer war dann nämlich mit zwei Freunden am Bodenseeufer zwischen Langenargen und Lindau auf der Suche nach Wellen. «Am dritten Spot, an dem wir gesucht haben, sind wir dann mit einer nach rechts laufenden Welle fündig geworden.» Das sei in Nonnenhorn nahe dem Strandbad gewesen. «Eine gute Stunde lang konnten wir surfen, dann wurde es zu frisch.»

Und so sah das dann aus:



(Video: Martin Olesch)

Geklappt gleich beim ersten Mal

Es sei das erste Mal für ihn gewesen auf dem Bodensee. «Wir hatten wohl einfach Glück, dass wir direkt fündig wurden. Denn Wellen, die man mit dem Shortboard surfen kann, hatte ich am Bodensee vorher noch nicht gesehen», sagt Olesch, der wie seine beiden Begleiter schon seit mehreren Jahren surft. Nicht nur im Meer, auch auf stehenden Flusswellen.

Ist Surfen im See das gleich wie im Meer? «Das Surfen am See ist auf jeden Fall seltener und eher im Winter möglich», so Olesch. Da die Wellen im Vergleich zum Meer eher klein seien, sei das Surfen am See aber nicht wirklich schwieriger. «Die Kälte und der starke Wind sind allerdings Faktoren, die die Sache nicht leichter machen.» Das wirklich Spannende am See-Surfen sei aber, dass es eben nur sehr selten möglich sei. «Und wenn es dann klappt, kann eine kleine See-Welle ein grösserer Schatz sein als eine grosse Meer-Welle, die immer surfbar ist», sagt der 36-Jährige.

Surfen im Thurgau

Das Hochwasser an der Thur nutzten Extremsportler vergangenes Jahr bei Bürglen TG für River Surfing. «Es hatte viele Zuschauer. Einige meinten, das sei ja lebensgefährlich, doch die Surfer hatten ihre Bretter im Griff und befanden sich lange auf den Wellen», berichtete damals eine Leser-Reporterin.



Riversurfer auf der Thur bei Bürglen am Samstag 2. September 2017. (Video: Leser-Reporterin)

Laut einem Szenekenner ist die Stelle in Bürglen beliebt, da dort bei Starkregen eine grosse Welle entsteht. Für Anfänger sei das aber nichts.

(taw)