Taxi-Gast in Nase gebissen

Eigentlich hätte es der Auftakt zu erholsamen Skiferien werden sollen. Ein Paar aus London nahm sich am Freitagmorgen am Flughafen Zürich ein Taxi und wollte sich nach Lech am Arlberg in Österreich chauffieren lassen. Die beiden Briten erlebten allerdings eine Fahrt des Grauens.

Der Taxifahrer war nicht alleine unterwegs. Auf dem Beifahrersitz begleitete ihn eine Frau auf der Fahrt ins Vorarlberg. Die beiden sollen laut Musik gehört haben, was den Gast störte. Als er telefonieren wollte, verlangte der 54-jährige Brite, dass die Musik leiser gedreht werden solle. Darauf kam es zu einer Diskussion.

Streit eskaliert

Später, nur wenige Meter nach der Schweizer Grenze, kam es in Hohenems, bei der Tankstelle neben dem Cineplexx, zu einer weiteren Auseinandersetzung wegen der Lautstärke der Musik. Doch diesmal artete der Streit aus: «Im Zuge dessen stieg die Beifahrerin aus dem Taxi aus, erklärte die Taxifahrt für beendet und verlangte von den Fahrgästen, dass diese aus dem Fahrzeug aussteigen sollten», teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Medienmitteilung mit. Die beiden Briten kam der Aufforderung nicht nach, worauf zwischen den Fahrgästen und dem Taxifahrer und dessen Begleiterin kam. «Fahrer und Beifahrerin versuchten die Fahrgäste aus dem Fahrzeug zu zerren», so die Polizei. Dabei sei dem Mann in die Nase gebissen worden.

«Der Mann hat sich dabei eine blutige Nase und Kratzer geholt», sagt die Polizei auf Anfrage. Er sei leicht verletzt worden. Die Taxigäste wollten die Situation mit ihren Smartphones filmen, doch das liessen die Beifahrerin des Taxichauffeurs nicht zu: Sie entriss den Touristen die Telefone und schleuderte diese zu Boden.

Danach wurden die Gäste an der Tanke stehen gelassen und der Taxifahrer und seine Begleitung machten sich Richtung Grenzübergang Diepoldsau SG aus dem Staub und passierten die Landesgrenze. Doch das nützte ihnen wenig. In grenzüberschreitender Zusammenarbeit konnten die beiden Personen ermittelt und angezeigt werden.

Skiferien doch angetreten

Und die Fahrgäste? Die beiden Briten fuhren mit einem anderen Taxi in die Skiferien nach Lech. Ihre Koffer konnten sie offenbar aus dem Schweizer Taxi retten, doch Mäntel und Handschuhe seien zurückgeblieben. Beim Taxi handelt es sich laut Polizei um ein offizielles Taxi. Es sei vorab gebucht und auch bezahlt worden.

