Teenager ohne Ausweis lässt kaputtes Auto stehen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Eschen zu einem Selbstunfall, wie die Liechtensteiner Landespolizei am Freitagabend mitteilte. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr mit dem Auto seiner Eltern und ohne gültigen Fahrausweis in Eschen auf der Hauptstrasse Kohlplatz in Richtung Mauren FL und prallte beim Abbiegen in die Heragass gegen zwei Steinpoller.

Der Fahrausweis war ihm zuvor entzogen worden. Die Eltern wussten nicht, dass sich der Junior die Schlüssel des Audis behändigt hatte und auf Achse gegangen war.

Fahrerflucht

Ohne sich um den Schaden an den Pollern zu kümmern oder die Landespolizei zu informieren, verliess der 19-Jährige pflichtwidrig die Unfallstelle und setzte seine Fahrt mit dem nicht mehr betriebssicheren Audi auf der Fallsgass in Richtung Mauren fort, wo er das Fahrzeug nach einem Reifenplatzer auf der Peter-Kaiser-Strasse stehen liess und sich zu Fuss entfernte.

Personen wurden keine verletzt. An den Steinpollern und am Auto entstand Schaden in unbekannter Höhe.



