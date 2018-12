Mit Telefonkabinen-Lift in die Männerhöhle

Angefangen hat alles damit, dass Mechaniker Marco Schegg (35) einen Keller für sein Haus in Montlingen wollte. «Nicht in erster Linie, um Kartoffeln zu lagern, sondern damit ich mich dort mit meiner Clique treffen kann.» Da sein Baubudget für das Vorhaben beschränkt war, kam er zusammen mit seinen Freunden in einer geselligen Bierrunde auf die Idee, aus zwei Schiffscontainern einen Raum zu schustern und diese im Boden zu versenken. Das war vor rund einem Jahr, mittlerweile wurde die Idee umgesetzt.



Video: Swisscom

Aneinanderreihung von Bierideen

Doch ganz simpel war das natürlich nicht. Zwei Schiffscontainer konnte Schegg noch relativ einfach im Internet auftreiben. Danach wurden Wände herausgebrochen und die beiden Einheiten zusammengeschweisst. Dann mussten Löcher gestopft, Schweissnähte angebracht, Dachpappe verlegt, 500 verrostete Schrauben abgetrennt werden und so weiter.

«Eine grosse Herausforderung war, das Ganze wasserdicht zu machen», sagt Schegg. Zum Glück konnte er auf die Unterstützung von Freunden zählen. Wenn das Projekt wegen eines Problems ins Stocken geriet, hat man bei einem Bier darüber gesprochen und gemeinsam eine Lösung gesucht. «Der Keller ist eigentlich eine Aneinanderreihung von Bierideen.»

Kein Platz für Treppe – also wird ein Lift gebaut

Eine dieser Ideen war auch der Zugang zur unterirdischen Männerhöhle, in welche natürlich auch Frauen eintreten dürfen. Da es für eine Treppe keinen Platz hat, war klar, dass es einen Lift braucht. «Erst dachte ich daran, eine ausrangierte Gondel einer Bergbahn zu kaufen, und daraus einen Lift zu bauen.» Doch das erwies sich als zu teuer. «Ein Kollege machte mich dann darauf aufmerksam, dass die Swisscom alte Telefonkabinen abgibt.»

In einem Wettbewerb hat das Telecom-Unternehmen zehn Kabinen ausgeschrieben. Man konnte Ideen einreichen und in einem Voting wurde abgestimmt, wer eine davon bekommt. «Wir kamen mit unserer Idee knapp in die Top Ten.»

Danach kaufte Schegg einen alten Elektrostapler und baute mit dessen Hydraulikagregat und der Telefonkabine einen Lift. Damit kann man heute in die zusammengeschweissten Container gelangen. Wenn die Telefonkabine unten ist, sieht man ab Frühling von aussen nichts mehr. Dann wird ein Kunstrasen über dem Containerkeller verlegt werden. Den Keller kann man nur erahnen, wenn die Liftkabine nach oben fährt.

Projekt mit vereinten Kräften umgesetzt

Für die Umsetzung der Bieridee investierte Schegg viele Stunden. «Ich war seit März wohl jeden Tag drei, vier Stunden dran.» Am Wochenende deutlich mehr. Immer konnte er sich auf die Unterstützung von Freunden verlassen, viele davon Handwerker, wie Schegg selber, der Mechaniker gelernt hatte.

In seinem Freundeskreis ist es normal, dass man einander hilft. Viele konnten sich so den Traum vom eigenen Haus ermöglichen, dank gegenseitiger Unterstützung bei den Handwerksarbeiten.

Lachanfall auf Bauamt

Für die Realisierung des Projekts war eine Baubewilligung nötig. «Als der Beamte das Baugesuch sah, bekam dieser fast einen Lachanfall», sagt Schegg. Die Bewilligung bekam Schegg dennoch. Einzige Auflage: Der Lift muss einen Notausstieg haben und im Containerkeller muss eine Lüftung eingebaut werden. Auch dafür fanden Schegg und seine Freunde eine Lösung.

Gemeinsam haben sie viele Herausforderungen gemeistert. Denn: «Bei so einem Projekt kannst du keinen fragen, wie man das macht. Ganz einfach, weil das noch nie jemand zuvor gemacht hat.» Die Pionierarbeit hat sich gelohnt. Ende Jahr ist die Männerhöhle fast fertig. Denn: «So etwas ist nie ganz fertig», sagt Schegg. Aber: «Man könnte im Containerkeller bereits Silvester feiern.»



Zeitraffervideo der Versenkung des Containerkellers. Video: zVg

