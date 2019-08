Tennisclub Rapperswil trauert um Maria (57)

«Wir haben die traurige Pflicht, euch darüber zu informieren, dass es sich beim Opfer der Gewalttat in Rapperswil-Jona vom Sonntag mutmasslich leider um unsere Clubwirtin Maria handelt.» Dieses Statement veröffentlichte der Tennisclub Rapperswil auf seiner Homepage.

Die 57-jährige Maria wurde am Sonntagnachmittag von ihrem Sohn beim Bahnhof Rapperswil mit einem Messer attackiert. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass Maria noch am Unfallort verstarb. Der 37-jährige Sohn wurde anschliessend verhaftet.

«Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen»

Wie der «Blick» schreibt, wussten die Nachbarn nichts von einem Streit innerhalb der Familie. Eine Bekannte sagte: «Für ihre Söhne war Maria eine Art Heiligtum.»

Ein Augenzeuge erzählte 20 Minuten, zwei junge Frauen seien kurz nach der Tat die Unterführung hochgerannt gekommen. Sie hätten die Tat gesehen. «Sie haben geweint und waren total geschockt.»

Der Tennisclub schreibt auf seiner Homepage weiter: «Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, denen wir unser tiefstes Beileid aussprechen.» Gezeichnet wurde das Schreiben vom Vorstand des Clubs.



(fss)