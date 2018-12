Teures Hörgerät dank Metalldetektor gefunden

«Ich bin einfach so erleichtert und froh, dass wir Finns Hörgerät wieder haben», so Inka Zellner am Sonntag. Die 42-Jährige hatte am vergangenen Donnerstag einen kuriosen Facebook-Post verfasst, in dem sie um einen Metalldetektor bat. Auf Nachfrage erzählte Zellner, dass ihr Sohn Finn am Mittwoch beim Fussballspielen auf einer Anlage in Arbon TG von einem anderen Kind angerempelt worden war und daraufhin der Soundprozessor seines Cochlear-Baha-Implantats (siehe Box) verloren ging.

Ein Knochenleitungsimplantat ist ein medizinisches Gerät, das den Schall über eine direkte Knochenleitung an das Innenohr überträgt und dabei das Aussenohr und das Mittelohr umgeht. Es besteht aus einem kleinen Titanimplantat, der Schnappkupplung und dem Soundprozessor. Der Schall wird in Form von Vibrationen an das Innenohr übertragen.

20 Minuten schrieb darüber in der Printausgabe von Freitag in einem kurzen Beitrag, woraufhin ein freiwilliger Archäologe tags drauf prompt seine Hilfe anbot. «Doch leider war dieser Helfer aus St.Gallen und bekam für den Kanton Thurgau keine Bewilligung, da hier die Regeln betreffend Metalldetektoren und Sonden sehr streng sind», so Zellner. Der Mann verwies die 42-Jährige an die Thurgauer Kantonsarchäologie, die ihr schliesslich Michele Gygli vermittelt. Dieser ist eingetragener Sucher im Kanton Thurgau. Die Benutzung eines Metalldetektors auf öffentlichem Grund ohne den Eintrag ist illegal. Gemeinsam mit seiner Frau führt Gygli freiwillige Arbeiten für den Kanton durch und sucht auch in der Freizeit nach Altertümern.

Glück im Unglück

Nachdem die Familie bereits am Mittwoch und Donnerstag vergeblich nach dem Hörgerät gesucht hatte, versuchte am Freitag Gygli sein Glück. Doch auch er blieb vorerst ohne Erfolg. «Ich wollte eigentlich schon längst aufgeben», gesteht Zellner. Aber Gygli habe sie immer wieder ermutigt, weiter zu machen.

«Es nahm schon einige Stunden Zeit in Anspruch», sagt der 34-Jährige. Er habe sich sehr mit der Familie gefreut, als der Soundprozessor unter einem Blatt versteckt neben einem Gulli schliesslich doch noch zum Vorschein kam. Zellner betont, dass sie das Hörgerät ohne die Hilfe von Gygli wahrscheinlich niemals gefunden hätte. Für den anerkannten Sucher war die Unterstützung aber selbstverständlich: «Wenn man helfen kann, sollte man das auch.»

Nicht das einzige Fundstück

Laut Zellner leidet ihr Sohn bereits seit Geburt an einem einseitigen Hörverlust und ist daher auf das 4000 Franken teure Baha-Implantat angewiesen. «Er wäre jetzt nicht komplett aufgeschmissen ohne das Gerät, aber vor allem das räumliche Hören fiel ihm in diesen Tagen sehr schwer.»

Während der Suchaktion wurde aber nicht nur Finns Hörgerät wieder gefunden, sondern auch eine alte Rappen-Münze aus dem Jahr 1869 und eine gravierte Uhr. Gygli weiss bisher nur, dass die Uhr laut Gravur einer Olivia gehörte, die wohl am 17.05.1983 geboren ist oder an diesem Datum geheiratet hat. Er hofft, dass er die Besitzerin ausfindig machen kann, um ihr die Uhr zurückzugeben.

(juu)