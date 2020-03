Thurgauer «Zauberformel» hat Bestand

Nach Auszählung aller 80 Gemeinden bestätigte sich der Trend: Die bisherigen Regierungsmitglieder liegen unbestritten an der Spitze.



Von den neu Kandidierenden machte Urs Martin (SVP) am meisten Stimmen. Carmen Haag (CVP) erreichte 42'069 Stimmen, Monika Knill (SVP) 39'067 Stimmen, Cornelia Komposch (SP) 37'776 Stimmen und Walter Schönholzer (FDP) 34'016 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 23'202 Stimmen.

Trotz absolutem Mehr ausgeschieden

Gewählt ist auch Urs Martin mit 26'421 Stimmen, wie die Thurgauer Staatskanzlei mitteilte. Der 41-jährige SVP-Kantonsrat wird Nachfolger von Jakob Stark, der nach seiner Wahl in den Ständerat aus der Regierung zurücktritt.

Die restlichen Kandidierenden verpassten die Wahl. Ueli Fisch (GLP) holte 25'557 Stimmen und lag damit ebenfalls über dem absoluten Mehr. Er schied als Überzähliger aus. Karin Bétrisey (Grüne) erreichte 16'289 Stimmen, an Vereinzelte gingen 10'818 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 32,35 Prozent.

Schlussresultat Grossratswahl

Die Grüne Partei, die SVP, die EVP und die Grünliberalen haben bei den Thurgauer Grossratswahlen Sitze gewonnen. Mandate verloren haben hingegen FDP, CVP, SP und die BDP, die somit nicht mehr im Grossen Rat vertreten ist.

Die neue Sitzverteilung im Thurgauer Grossen Rat sieht gegenüber den Wahlen vor vier Jahren wie folgt aus:

SVP 46 (plus 2), FDP 18 (minus 2), CVP 18 (minus 2), Grüne Partei 15 (plus 6), SP 14 (minus 3), Grünliberale 8 (plus 1), EVP 6 (plus 1), EDU 5 (wie bisher). Die BDP hat ihre Mandate verloren.

Die Stimmbeteiligung betrug 32,6 Prozent (2016: 30,4 Prozent).

