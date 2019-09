Thurgauer hat den grossen Wurf knapp verpasst

Der 25-jährige Claudio Künzli aus Frauenfeld durfte als Schweizer Meister an den Weltmeisterschaften im Schieferstein-Werfen in Schottland teilnehmen. Vor Ort auf der Insel Easdale hat er nichts dem Zufall überlassen. Künzli ist bereits zwei Tage vor dem Wettkampf angereist. So hatte er genügend Zeit, die besten Steine für den Wettkampf zu finden. Denn benutzt werden dürfen nur Steine von der Insel selbst. Und die Steine sind sehr wichtig, stellt Künzli klar: «Der ideale Stein hat keine scharfen Kanten, ist abgerundet und flach sowie genügend schwer.»

Finaleinzug geschafft

Der Thurgauer konnte mit den besten der Welt mithalten. Er hat sich mit zehn anderen Werfern fürs Finale qualifiziert. Dafür musste er den Stein bei drei Versuchen einmal 63 Meter weit werfen. Künzli erklärt: «Der Wettkampf ist in einer Bucht und wer den Stein bis an den Felsen werfen konnte, war für den Final qualifiziert.» Insgesamt haben über 300 Personen an den Weltmeisterschaften in Schottland teilgenommen. Die Atmosphäre sei super gewesen. Vor dem Final sagte der 25-Jährige: «Es macht richtig Spass. Ich habe auch mit einigen anderen Teilnehmern gesprochen und die Chancen auf einen Podestplatz sind intakt.»

Aus dem Podestplatz wurde dann nichts. Er hat einen Wurf neben die Bojen gesetzt. Somit war dieser Wurf ungültig. Am Ende reichte es für den zehnten Platz, da im Finale die Gesamtweite von drei Würfen zusammengezählt wurde. Künzli sagt: «Ich bin zufrieden. Ich hätte niemals erwartet, dass ich überhaupt den Final erreiche.»

Früh Begeisterung entwickeln

Mit dem Steine-Werfen kam der Frauenfelder schon früh in Kontakt. Sein Vater habe es ihm bei einem Ausflug an den See gezeigt. Das habe sich ausbezahlt, denn das beste Training sei als Kind schon viel in der Natur zu spielen. «Es ist später ein Vorteil, wenn man sich früh koordinative Fähigkeiten aneignet», meint Künzli. Heute trainiert er rund fünfmal pro Woche Leichtathletik. Seine stärkste Disziplin ist Speerwerfen. Der Schweizer Meister im Steine-Schiefern sieht Parallelen. Er sagt: «Bei beiden Aktivitäten braucht es eine schnelle Armbewegung und die Hüften sind wichtig.»

Doch nicht nur die richtige Technik sei wichtig beim Steine-Schiefern. Es brauche auch genügend Kraft. Am Ende sei alles ein Zusammenspiel. Aber nur mit Wucht sei kein weiter Wurf über das Wasser möglich.

