Hier ist Überholen ab sofort verboten

Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der 51-jährige Töfffahrer, der im November 2018 auf der Kreuzung zwischen Weingarten TG und Stehrenberg verunfallte, noch vor Ort. Eine Autofahrerin stiess mit dem vortrittsberechtigten Töfffahrer zusammen. Sie wurde leicht verletzt.

Nach dem Unfall hatten Verkehrsfachleute die Gefahrensituation genauer untersucht. Nun wurden Massnahmen getroffen: Kürzlich wurden Überholverbots-Tafeln aufgestellt. Ein durchgezogener Mittelstreifen im Bereich der Kreuzung folgt.

Überholverbot ist nicht genug

Wie der Thurgauer Kantonsingenieur Andy Heller zur «Thurgauer Zeitung» sagt, will man mit diesen Massnahmen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich erhöhen. Ein Unfallschwerpunkt sei die Kreuzung aber nicht, was ein Blick auf langjährige Statistiken zeige. Weitere Massnahmen wie etwa eine Temporeduktion oder der Bau eines Kreisels seien deshalb nicht angezeigt.

Für den Bussnanger Gemeindepräsidenten Ruedi Zbinden unverständlich: «Unser Antrag war klar: Wir wollen einen Kreisel», lässt er sich zitieren. Er glaube nicht, dass die jetzt getroffenen Massnahmen die Gefahrensituation «wahnsinnig entschärfen».

Tieferes Tempo = weniger tödliche Unfälle

Zbinden lässt auch nicht gelten, dass es sich bei der Kreuzung nicht um einen Unfallschwerpunkt handeln soll: «Bei den meisten Unfällen hier auf der Kreuzung bleibt es bei Blechschäden. Da vermeiden es die meisten Autofahrer, die Polizei zu verständigen – also findet der Unfall auch keinen Einzug in die Statistik.» Höre man sich jedoch bei Anwohnern um, werde klar, dass es hier sehr wohl regelmässig zu Unfällen komme. Und wäre an jener Stelle ein Kreisel, wären Fahrzeuglenker mit geringerem Tempo unterwegs, was dann auch zu weniger tödlichen Unfällen führen würde.

