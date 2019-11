Töfffahrer (16) landet nach Unfall in Spital

Ein 66-Jähriger war am Dienstag gegen 17.15 Uhr mit seinem Auto auf der Hagenwilerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam es bei der Verzweigung in Richtung Räuchlisberg zur Auffahrkollision mit einem 16-jährigen Töfffahrer. Dieser zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Zur Spurensicherung und Klärung des Unfallhergangs wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Feuerwehr Amriswil sperrte die Hagenwilerstrasse während der Unfallaufnahme bis kurz nach 20.30 Uhr ab und leitete den Verkehr um. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

(taw)