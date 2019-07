Töfffahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Ein 25-jähriger Lenker fuhr am Sonntag kurz nach 18 Uhr mit seinem Töff von Hundwil kommend auf der Hundwilerstrasse in Richtung Herisau. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mitteilte, setzte er auf der Hundwilertobelbrücke zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an.

In der Folge verlor er ausgangs der Brücke die Herrschaft über seinen Töff und prallte in der leichten Linkskurve gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Hundwilerstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

(mon)