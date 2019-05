Wer und was hat diese Fische auf dem Gewissen?

Ein Passant entdeckte am Dienstagabend kurz nach 18.30 Uhr tote Fische und eine Schaumbildung im Dorfbach in Zuzwil SG und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Abklärungen durch die Kantonspolizei St. Gallen und die Kantonspolizei Thurgau ergaben, dass eine noch unbekannte Flüssigkeit im Raum Wuppenau TG ins Wasser und schliesslich in den Dorfbach gelangt sein musste. Dies führte zu einem grösseren Fischsterben.

Wie es am Mittwoch in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau heisst, spülte die Feuerwehr in der Folge die verunreinigten Meteoschächte in Wuppenau mit Frischwasser.

Der Verursacher ist noch unbekannt. Das finanzielle Ausmass des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Funktionäre des Amts für Umwelt sowie der Fischereiaufseher erschienen ebenfalls vor Ort.

(mwa)