Tote Krähe wird als Vogelscheuche aufgehängt

«Es kann nicht sein, dass in der heutigen Zeit noch mit solch altertümlichen Methoden gegen Tiere in der freien Natur vorgegangen wird», empörte sich kürzlich ein Fussgänger in Schaan (FL), wie das «Liechtensteiner Vaterland» am Mittwoch berichtet. Beim Spaziergang am Sonntagmorgen im Schaaner Riet stiess er mitten auf einem Feld auf ein Holzgerüst, an dem eine tote Krähe aufgehängt war. Dieses Gerüst sollte wohl die Funktion einer Vogelscheuche haben und Artgenossen von den Feldern fern halten.

Wie die Zeitung weiter schreibt, hat der Bauer damit allerdings nicht gegen ein Gesetz verstossen: «Wie das Amt für Umwelt (AU) auf Anfrage erklärt, werde das fallweise oder vereinzelte Aufhängen von toten Krähen an nicht sensiblen Orten – also nicht entlang von Rad-, Fuss- oder Wanderwegen – toleriert, aber nicht empfohlen.»

Strafanzeige möglich

Auch in der Schweiz werden bisweilen tote Krähen als Vogelscheuchen verwendet. Erst kürzlich berichtete das «St. Galler Tagblatt» über einen Fall in Urnäsch AR und bezeichnete die Methode als illegal. Damals wurden fünf tote Rabenvögel an einem Schweinestall befestigt und hingen dort kopfüber von Eisenstangen.

«Es ist grundsätzlich nicht verboten, die Krähen aufzuhängen. Das Problem liegt darin, dass die Tierkadaver nicht korrekt entsorgt sind», so der Ausserrhoder Kantonstierarzt Sascha Quaile gegenüber 20 Minuten. Generell besagt die Regelung, dass Tierkadaver bis 200 Kilogramm zu einer regionalen Tierkörpersammelstelle gebracht werden müssen, ansonsten könnten gefährliche Krankheitserreger verschleppt werden. Kleinkadaver können auch über die direkte Kehrichtverbrennung entsorgt werden. «Wenn bei uns ein Fall wie in Urnäsch gemeldet wird, informieren wir die Person über das inkorrekte Verhalten. Im Wiederholungsfall kann es auch zu einer Strafanzeige kommen», sagt Quaile.

Alternativen zur toten Krähe

Laut Beat Brunner, Präsident des Bauernverbands Appenzell Ausserrhoden, gibt es keine perfekte Vogelscheuche. Der Grund dafür ist simpel: «Krähen sind wahnsinnig schlau. Sie gewöhnen sich immer wieder an die angewandten Methoden.» Eine gängige moderne Variante sei es, ein Gerät anzubringen, das im Abstand einer gewissen Zeit immer wieder einen «Klapf» abgibt. «Die Praxis zeigt aber, dass auch das nur kurzfristig funktioniert», so Brunner. Das Beste sei es wohl, die Massnahmen zur Vogelvertreibung immer wieder zu wechseln. So könnten sich die Vögel erst gar nicht daran gewöhnen.



