Toter (19) in Waldstück stellt Polizei vor Rätsel

«Es haben sich mehrere Personen gemeldet. Nun werden ihre Aussagen ausgewertet», sagt Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, am Dienstag auf Anfrage von 20 Minuten. Unter anderem mit Hilfe der Bevölkerung versucht die Polizei Licht ins Dunkle zu bringen.

Polizei findet 19-Jährigen tot in Waldstück

Viel ist in diesem mysteriösen Fall bisher nicht bekannt. Am Sonntagabend fand die Polizei im Waldstück «Betteholz» bei Schönholzerswilen im Kanton Thurgau die Leiche eines 19-Jährigen. Dieser war am Nachmittag von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Ob der junge Mann psychische Probleme hatte, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Wenige Infos aus taktischen Gründen

Wie der 19-Jährige aufgefunden wurde und von wem, gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt, ist auch am Dienstag noch völlig unklar. «Wir ermitteln immer noch in alle Richtungen», sagt Graf.

Die Todesursache wird derzeit durch das Institut für Rechtsmedizin abgeklärt.

(taw)