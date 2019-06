Tieranhänger in Bach gelandet

Ein Angestellter stellte am Donnerstag vor 12.30 Uhr einen Traktor mit angehängtem leeren Viehanhänger auf einem Bauernhof in Flims GR ab. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, bemerkte er um 18 Uhr, dass das Fahrzeuggespann fehlte. Aufgrund der Pneuabdruckspuren auf dem Wiesland wurde es gut 100 Meter entfernt in einem Tobel im Bach Flem aufgefunden.

Mit der Bergung des Fahrzeuggespanns konnte am Freitagmorgen begonnen werden. Das durch die Kantonspolizei Graubünden informierte Amt für Natur und Umwelt begab sich vor Ort.

(mwa)