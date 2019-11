Traum von 91-jährigen Frau wurde erfüllt

Sie ist rund 20 Meter hoch und rund fünf Tonnen schwer. Die Nordmanntanne aus Untereggen SG ist in diesem Jahr der Christbaum auf dem St. Galler Klosterplatz. Die Tanne wurde am Montagnachmittag aus einem Garten mit dem Helikopter auf den Klosterplatz geflogen.

20-Meter-Tanne fliegt nach St. Gallen

Die 91-jährige Baumspenderin, die anonym bleiben möchte, pflanzte 1982 drei Tannen. Zwei davon sind längst nicht mehr. Nur die Nordmanntanne durfte bis heute stehen bleiben. Bereits seit 2004 wartet sie auf ihren grossen Auftritt. Die Besitzerin sah damals in der Zeitung den Spendenaufruf für den traditionellen Christbaum auf dem Klosterplatz und meldete sich beim Verein Weihnachten in Sankt Gallen. Der Wunsch, dass ihre Tanne als Christbaum auf dem Klosterplatz steht, geht in diesem Jahr in Erfüllung.

Der Christbaum und sein Schmuck

In den Tagen nach seiner Ankunft erhält der Christbaum seinen Schmuck, der in diesem Jahr von den Institutionen Sonnenhalde und Tandem der Gemeinnützigen- und Hilfsgesellschaft der Stadt St. Gallen (GHG) kommt. Der Schmuck ist nachhaltig und wurde von Menschen mit kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen kreiert und hergestellt, heisst es in einer Mitteilung der Stadt St. Gallen. In mehreren Werkstätten haben die Leute Holzscheiben mit Sternen bemalt und mit Bast Sternmuster auf den Schmuck gespannt.

An der traditionellen Christbaumvernissage am 1. Adventssonntag, am 1. Dezember 2019, wird die Nordmanntanne erstmals in ihrem festlichen Gewand erstrahlen. Der Verein Weihnachten in Sankt Gallen lädt ab 16.30 Uhr zum Anlass auf dem Klosterplatz ein.

(maw)