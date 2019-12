Trio kam in die Schweiz, um Leute zu bestehlen

Die drei Rumänen reisten mutmasslich als Touristen in die Schweiz ein. Nach jetzigen Erkenntnissen agierte das Trio unter anderem in den Ostschweizer Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Thurgau, aber auch in anderen Deutschschweizer Kantonen und der Westschweiz. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, erbeutete es insgesamt rund 14'000 Franken

Dabei betraten die professionellen Trickdiebe diverse Verkaufsgeschäfte und stahlen meistens durch geschicktes Vorgehen Portemonnaies von Kunden, die ihre Taschen gerade unbeaufsichtigt liessen. Mit den vorgefundenen Bank- und Kreditkarten versuchten sie entweder Geld an Bankomaten abzuheben oder in Geschäften Sachen zu kaufen.

Umfangreiche Ermittlungen

Festgenommen wurde das Trio bereits im August 2019. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte den dreien das Handwerk gelegt werden. Nach der Festnahme kamen im Zuge der Ermittlungen immer mehr Tatbestände zum Vorschein, bei denen die drei als Täter in Frage kommen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen ist das Trio für insgesamt 19 Taschen- und Trickdiebstähle sowie 17 Fälle von betrügerischem Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage verantwortlich.

Für das Trio beantragte die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen Untersuchungshaft. Diese wurde für einen 24-jährigen Mann, den mutmasslichen Drahtzieher, und eine 29-jährige Frau genehmigt. Sie wurden zwischenzeitlich in ihr Heimatland ausgeschafft.

Ein 28-jähriger Mann musste freigelassen werden, da gegen diesen anfänglich keine konkreten Verdachtsmomente bestanden. Gegen das Trio werden nun straf- und ausländerrechtliche Massnahmen geprüft.

