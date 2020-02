Für die Aktion ist Lenkerin ihren Fahrausweis los

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die Autolenkerin am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr rückwärts in einer Sackgasse in Richtung Okenfinerstrasse in Tägerwilen unterwegs. Dabei verlor die 76-jährige Frau die Kontrolle über ihr Auto. Sie durchbrach einen Zaun und blieb auf dem Bahngleis stehen.



Kurz nachdem sich die Frau in Sicherheit bringen konnte, nahte ein Zug aus Richtung Kreuzlingen und prallte trotz Schnellbremsung ins Auto.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch. Der Fahrausweis der 76-Jährigen wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

(mig)