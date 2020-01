Wegen Nebels konnte Donald Trump am Mittwoch nicht per Helikopter von Davos nach Zürich reisen. Deswegen geschah die Verschiebung der US-Delegation auf der Strasse, über die Autobahnen A13 und A1 durch die Ostschweiz und weiter zum Flughafen Zürich.

Der Konvoi bestand aus über 30 Autos. Autobahneinfahrten wurden zur Sicherheit und zur Verkehrsführung kurzzeitig gesperrt. So konnte der Konvoi geschlossen zum Flughafen fahren. Angeführt wurde der Konvoi von Polizisten auf Motorrädern, gefolgt von zwei Polizeiautos. Den Abschluss der Autokolonne machten wiederum Patrouillenfahrzeuge der Polizei. Diese stammten von Korps aus mehreren Kantonen, darunter St. Gallen, Thurgau, Zürich, Graubünden und Aargau.

Mehrere Raststätten und Rastplätze auf der Route waren von der Polizei bewacht und für Ein- und Ausfahrten kurzzeitig gesperrt. Beim Rastplatz Hexentobel in Wängi positionierte sich Blaulichtreporter Beat Kälin, der regelmässig auch Videos für 20 Minuten produziert. Von einer Brücke aus, unter Aufsicht der Polizei, filmte Kälin den Konvoi.

Video von Konvoi über eine Million Mal angeschaut

Grosse Resonanz auf Facebook

Auf seiner Facebookseite postete Kälin das Video. Es wurde bislang über einen Million Mal angesehen. Über die grosse Resonanz des Videos freut sich Kälin. Er versucht zu erklären, wie es zu den vielen Aufrufen des Videos kommt. «Mit meiner Facebook-Seite sind viele Personen verbunden, die selber im Blaulicht-Bereich arbeiten oder dafür Interesse zeigen», sagt Kälin. Darunter seien viele Feuerwehrleute, Polizisten und Berufschauffeure. Das Video sei fleissig geteilt und diskutiert worden.

Trump braucht keine Vignette

Unter anderem tauchte die Frage auf, weshalb Trumps Autos ohne Vignette auf den Autobahnen unterwegs waren und ob sie deshalb gebüsst werden. Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, erklärt: «Regierungsfahrzeuge von anderen Staaten brauchen keine Autobahnvignette. Das ist gesetzlich so geregelt.» Somit werden keine Bussen von St. Gallen nach Washington versendet. Auch tauchte auf Social Media die Frage auf, ob Trump wirklich in einem der Fahrzeuge gesessen sei. «Selbstverständlich war er in einem der Autos des Konvois», sagt Krüsi. Sonst hätte man nicht so ein umfangreiches Prozedere durchgeführt. Allein von der Kantonspolizei St. Gallen waren 250 Mitarbeiter im Einsatz.

