Tunnelarbeiter wird von Beton getroffen und stirbt

Der 40-Jährige befand sich gemeinsam mit weiteren Arbeitern am Mittwoch in einem für umfassende Revisionsarbeiten gesperrten Bahntunnel in Giarsun. Um 17.45 Uhr löste sich von der Decke Spritzbeton, der rund acht Meter auf ihn herunterfiel.

Der Tunnelarbeiter wurde verschüttet und so schwer verletzt, dass er vor Ort verstarb. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände ab, die zum Unfall geführt haben.

