Um so zu posen, ignoriert Polizei das Fahrverbot

Bereits weit über 600 Reaktionen löste das aktuelle Titelbild der Facebook-Seite der Kantonspolizei St. Gallen aus. Das Bild zeigt einen Polizisten, der mit seiner Taschenlampe auf einen Baum auf dem Geissberg in Oberbüren leuchtet. Daneben steht ein Polizeiauto. Bei der Community kommt das Bild ausgesprochen gut an.

Umfrage Folgen Sie der Kantonspolizei St. Gallen auf Facebook? Ja klar.

Nein, interessiert mich nicht.

Ab jetzt schon :-)

Weiss ich gar nicht, müsste ich nachschauen.

Bildstrecken Hier stehen 19 Autos im Parkverbot

Wäre da nicht ein kleiner Schönheitsfehler, der einigen Usern nicht verborgen blieb. Und so heisst es etwa: «Ich hoffe, das Auto wurde mit Photoshop eingefügt?» Der Streifenwagen steht nämlich mitten im Fahrverbot. «Macht das ja nicht nach, sonst gibt es eine mega Busse», kommentiert ein anderer. Das «St. Galler Tagblatt» widmete dem Bild vergangene Woche unter dem Titel «Jedi-Meister kennen keine Fahrverbote» einen kleinen Artikel, da sie die Szenerie offenbar an «Star Wars» erinnert.

Auge zudrücken

Laut Bertrand Hug, Sprecher der Kapo SG, wäre es tatsächlich ziemlich ungeschickt, ein Fahrverbot zu missachten, nur um für ein Bild zu posieren. Allerdings kenne er bei besagten Bild die genauen Umstände nicht. «Im Einsatz hat die Polizei gewisse Sonderrechte und darf auch ein Fahrverbot missachten», so Hug. So könne es durchaus sein, dass das Bild nach einem Einsatz entstanden sei. Zudem sei es auch so, dass die Polizei regelmässig im Interesse von Anwohnern und Landbesitzern Fahrverbote überprüfe, dazu müsse die Polizei das Fahrverbot selbst missachten.

Man könne hier aber auch einmal ein Auge zudrücken, findet Hug. So wie es die Polizei während der Fussballweltmeisterschaft in Russland mit feiernden Fussballfans getan habe. Regulär wird ein Missachten eines Fahrverbotes mit 100 Franken gebüsst.

Um zu büssen ins Fahrverbot

Im August dieses Jahres missachtete die Stadtpolizei St. Gallen ein Fahrverbot beim Restaurant Guggeien-Höchst. Sie folgte Autofahrern ins Fahrverbot, um sie dann zu büssen. In den Kommentaren auf Social Media hatte man dafür wenig Verständnis. «Das ist wieder typisch Stadtpolizei. Gewinne immer mehr den Eindruck, als ob Parkbussen verteilen zu deren Kernkompetenz gehört. Das sollte eigentlich nicht so sein. Denn es gäbe wohl wichtigere polizeiliche Aufgaben», hiess es etwa.

Roman Kohler, Sprecher der Stapo St. Gallen, äusserte sich damals wie folgt: «Wenn die Polizei sich in einem Einsatz befindet, darf sie gewisse Dinge tun, die ein Autofahrer nicht darf. Und in diesem Fall war es absolut zulässig, dass man den Autofahrern in das Fahrverbot gefolgt ist.»

Ob die Polizei auf diesen Bildern auch stets im Einsatz stand, wissen wir nicht.

So «schlecht» parkiert die Polizei

(taw)