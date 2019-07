Unbekannte durchsuchte wortlos seine Wohnung

Der 83-Jährige sass am Montagmorgen zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr in seiner Wohnung an der Sarganserstrasse in Vilters SG. Da kam unvermittelt eine ihm unbekannte Frau herein und begann, wortlos die ganze Wohnung zu durchsuchen. «Erst setzte sie sich wortlos zu ihm an den Tisch, der Mann habe sie dann gefragt, was sie da mache», so Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi.

Es gelang dem Mann aber nicht, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen. Die Unbekannte entfernte sich schliesslich mit Bargeld in der Höhe von rund 4000 Franken, wie es am Dienstag in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst. Laut Krüsi hatte der Mann das Geld die Tage davor bei der Bank abgehoben, nicht den ganzen Betrag auf einmal. Es sei durchaus möglich, dass er dabei beobachtet wurde.

Die Frau war etwa 40 Jahre alt und 170 cm gross. Sie hatte braunes, glattes, schulterlanges Haar und trug ein hellgrünes Oberteil sowie eine blaue Hose. Auffällig war, dass die Frau nicht sprach und sich nur mit Gestik und Mimik verständigte. Die Polizei geht nicht davon aus, dass die Frau nicht sprechen kann. Viel mehr könnte es Taktik gewesen sein, dass sie sich nicht durch die Sprache verraten wollte. Es könne auch sein, dass sie gar kein Deutsch könne.

