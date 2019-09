Unbekannte fackeln zwei Autos ab

Die beiden Autos waren auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Untermattstrasse in Sirnach abgestellt. Eine Anwohnerin bemerkte am Mittwoch kurz nach 1 Uhr das Feuer und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale.

Die Feuerwehr Sirnach war rasch vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Autos und der Liegenschaft ist über hunderttausend Franken gross, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau heisst. Zur Klärung der Brandursache nahm der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau die Arbeit auf. Nach den ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen.

Wer Angaben zum Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058 345 28 30 zu melden.

(taw)