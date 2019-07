Maskierte attackieren mit Schlagstock Passanten

Die drei Personen spazierten am Samstag um 0.35 Uhr in Chur GR vom Martinsplatz in Richtung Obertor. Höhe Sporthütte näherten sich drei unbekannte, mit schwarzen Strumpfmasken maskierte Personen dem Grüppchen. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte, packten zwei der mutmasslichen Täter den Mann und drückten ihn an eine Hauswand.

Eine der beiden Frauen eilte dem Mann zu Hilfe und es entstand ein Handgemenge. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Zudem verletzte einer der Täter den Mann mit einem Schlagstock. Anschliessend entwendeten die Maskierten dem Leichtverletzten das Portmonnaie, bevor sie über die Obere Gasse in Richtung Martinsplatz davonrannten.

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Fahndung in Chur unter: 081 257 73 00 zu melden.

