Frau (79) wegen Hunden verprügelt

Am Dienstagmorgen um 08.50 Uhr spazierte eine 79-jährige Frau mit ihrem kleinen Hund auf dem Rheindamm im Bereich des Grenzüberganges Mäder (A)/Kriessern SG in Richtung Koblach (A). Auf Höhe der alten Rheinbahnbrücke rannten drei freilaufende Hunde auf die Frau und ihren kleinen, ebenfalls freilaufenden Hund zu.

Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte, habe die Frau mit ausgestrecktem Bein versucht, sich und ihren Hund vor den Angreifern zu schützen. Die Hunde liessen dann auch von ihr ab. Kurz darauf kam eine unbekannte Frau aus Richtung des Zollgebäudes auf die ältere Dame zu und trat dieser mit dem Fuss ohne Vorwarnung gegen den linken Oberschenkel.

Mit Faust auf Frau eingeschlagen

Im Anschluss schlug die Unbekannte mehrmals mit der Faust in den Unterleib des Opfers und schrie dabei in gebrochenem Deutsch, dass sie ihre Hunde gefälligst nicht schlagen solle. Der 79-Jährigen gelang es schliesslich, sich von der Täterin zu entfernen. Am darauffolgenden Tag begab sie sich ins Landeskrankenhaus Hohenems (A). «Dort wurde sie aufgrund mehrerer Hämatome am linken Oberschenkel und im unteren Bereich des Bauches ambulant behandelt», so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Bei der Täterin soll es sich um eine weibliche Person, circa 30-40 Jahre alt, mit blonden Haaren handeln. Sie sprach gebrochen Deutsch, trug zum Tatzeitpunkt eine rote Jacke und war mit 3 Hunden unterwegs. Zeugen, die Angaben zum geschilderten Sachverhalt oder Hinweise zur unbekannten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altach (A) unter +43 (0) 59 133 8151 zu melden.

(juu)