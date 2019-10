Unbekannte verwüsten Maisfeld und Golfplatz

In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober befuhren Unbekannte mit einem Motorfahrzeug den Golfplatz in Lipperswil. Dabei richteten sie auf dem Rasen Sachschaden von mehreren tausend Franken an, wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Im Zeitraum vom 12. bis 17. Oktober kam es auf einem Feld bei Lamperswil ebenfalls zu Flurschaden von mehreren tausend Franken, nachdem Unbekannte mit einem Fahrzeug mehrfach durch ein Maisfeld gefahren waren.

Polizei sucht Zeugen

Aufgrund der Nähe der beiden Örtlichkeiten geht die Kantonspolizei Thurgau von einem Zusammenhang aus. Für die Tat dürfte ein Motorfahrzeug mit erhöhter Bodenfreiheit und Allradantrieb verwendet worden sein.

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Müllheim unter 058 345 26 70 zu melden.

(taw)