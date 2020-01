Unbekannte wüten an Haltestelle und auf Strasse

Unbekannte Täter warfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich mit einem Stein mehrere Scheiben bei der Bushaltestelle Feldstrasse in Triesen (FL) ein. Ebenfalls Unbekannte beschädigten am Kanalweg einen Holzzaun auf mehreren Metern, berichtet die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein.

Auf Höhe der Schrebergärten am Dreiangelweg wurde ausserdem ein Verkehrssignal aus dem Boden gerissen. Das Verkehrssignal wurde anschliessend samt Betonsockel rund 40 Meter mitgeschleift und dort abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist laut der Polizei noch nicht abschätzbar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Landespolizei unter +423 236 71 11 entgegen.

(mig)