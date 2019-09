Eltern sind besorgt nach Brand auf Spielplatz

Als ein Jogger am Samstag um 21.30 Uhr am Spielplatz an der Dorfstrasse in Altenrhein vorbeiging, stellte er fest, dass mehrere Spielgeräte leicht brannten. Gemäss Kantonspolizei St. Gallen brannte unter anderem das Seil eines Kletterturms, eine Schaukel sowie der untere Bereich einer Rutschbahn. Das Feuer war noch so schwach, dass der Jogger es selber löschen konnte. Im Anschluss informierte er die Kantonspolizei St.Gallen.

Auf Facebook äussern bereits erste Eltern ihre Sorgen. In einem Kommentar heisst es: «Dort haben wir erst gerade kürzlich noch mit unseren Kindern gespielt.» Und eineFrau fragt sich, wie die Täter auf so eine Idee kommen konnten. «Was sind das für Menschen», kommentiert sie die Meldung der Polizei.

Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen klärt momentan die Brandursache ab. Vermutet wird Brandstiftung. An den Geräten beim Spielplatz in Altenrhein entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Personen, welche Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal, Tel. 058 229 80 00, zu melden.

(del)