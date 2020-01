Knallt Unbekannter Tauben mit Feuerwerk ab?

«Ich musste schon drei Tauben entsorgen. Der einen Taube hast du sogar den Kopf weggesprengt!», schreibt ein verärgerter User in einer lokalen Facebook-Gruppe. Ein Unbekannter habe letzten Samstag in Arbon an der Landquartstrasse immer wieder Feuerwerkskörper knallen lassen.

Weiter meint er, viele Tiere würden gerade jetzt nach den Festtagen unter den lauten Knallen der Feuerwerkskörper leiden. Ob die Unbekannten absichtlich auf Tauben gezielt haben, ist noch unklar.

Hund davon gerannt

Die 56-jährige Astrid Rutishauser hörte am Samstagabend beim Hafen in Arbon laute Feuerwerkskörper. Sie habe zwar keine Menschen gesehen, aber den Lärm deutlich zu spüren bekommen, so die Frau. Ihr Hund sei wegen eines lauten Knalles am Samstagabend so erschrocken, dass er sich von der Leine gelöst habe und geflohen sei.

Nach einem Rundgang am Hafen habe ihr verängstigter Hund auf ihre Rufe reagiert und sie hätte ihn wieder an die Leine nehmen können. «An Silvester und am 1. August kann man sich immerhin auf solche Situationen vorbereiten, da man die Feuerwerke

erwartet», sagt die 56-Jährige. Sie habe vor dem Jahreswechsel Tabletten für ihren Hund gekauft und sei jeweils früher spazieren gegangen, als es noch hell war. «Aber selbst jetzt noch laute Knaller zu zünden, finde ich einfach schlimm, da die Tiere wirklich darunter leiden», so Rutishauser.

Polizei ermittelt nicht zwingend

Grundsätzlich seien die Gemeinden und Städte für die Bewilligungen für das Ablassen von Feuerwerkskörpern zuständig, sagt Matthias Graf, Mediensprecher von der Kantonspolizei Thurgau. «Wir rücken aber aus, wenn bei uns Meldungen wegen Sachbeschädigungen, Lärmklagen oder Nachtruhestörungen eingehen», so Graf.

Im Fall in Arbon sei bisher keine Anzeige eingegangen. Graf sagt aber: «Wenn jemand beobachtet, dass bewusst mit Feuerwerk auf Tauben gezielt wird, kann diese Person Anzeige wegen Tierquälerei erstatten.» Bei solchen Ereignissen, sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Nur so könnten Einsatzkräfte sofort ausrücken, die Situation vor Ort abklären und allfällige Spuren sicherstellen.

