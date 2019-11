Unbekannter legt Brand bei Pizzeria

Kurz vor 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über den Brand bei einem Restaurant an der Frauenfelderstrasse ein. Als eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau wenige Minuten später vor Ort war, stand bereits ein Grossteil der Gartenwirtschaft in Brand.



Die Feuerwehr Sirnach war mit rund 60 Einsatzkräften im Einsatz. Sie konnten das Feuer löschen und verhinderte, dass der Brand auf das Gebäude übergriff.



Die Feuerwehr im Einsatz. (Video: BRK NEWS)

Verletzt wurde niemand, es entstand aber Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Zeugen gesucht

Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau geht von einem absichtlich gelegten Feuer aus. Die Ermittlungen wurden in der Nacht zusammen mit dem Kriminaltechnischen Dienst aufgenommen.

Wer Angaben zum Brand machen kann oder sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen unter 058 345 28 30 zu melden.

