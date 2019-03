Unbekannter schenkt Frau 100 Franken

«Hallo fremder Mann, du hast mir heute gezeigt, dass ich trotz allem nie den Glauben an die Menschheit verlieren darf», schreibt S.A.* kürzlich auf Facebook. Die Frau ist auch Tage nach dem Post völlig baff. Grund: Ein Fremder kam aus dem Nichts und zeigte sich mit einer netten Geste äusserst hilfsbereit und spendabel.

«Er hat das Herz am rechten Fleck»

Die 34-Jährige ging am Samstag im Coop Heerbrugg SG einkaufen, als sie merkte, dass zu wenig Geld auf ihrer Kreditkarte war. «An der Kasse zeigte es mir eine Limite von 192 Franken an – der Einkauf kostete aber 230 Franken», so die Heerbruggerin. Als sie schon einige Waren zurücklegen wollte, habe sich ein Unbekannter zur Kassiererin gelehnt und ihr 100 Franken in die Hand gedrückt. «Er gab die klare Anweisung: Ziehen Sie die 100 Franken vom Gesamtpreis ab.» So zahlte er ihr nicht nur die Differenz von 40 Franken, sondern schenkte ihr auch noch 60.

Völlig überwältigt und verdutzt sei A. daneben gestanden. «Ich war komplett perplex. Nach dem Zahlen wollte ich mich bei dem Herrn bedanken und ihm meine Adresse und Telefonnummer geben», erklärt die Fitnesstrainerin. Doch davon wollte der Mann nichts wissen: «Er ist einfach lachend an mir vorbeigegangen und sagte dabei kurz, dass ich doch auch einer anderen Person helfen solle.» Noch mehrere Minuten danach diskutierte sie mit Passanten über die nette Geste.

Grosse Diskussion in sozialen Medien

Andrea Bergmann, Mediensprecherin von Coop, kann zur Häufigkeit solcher Vorfälle keine Aussage machen. Falls so ein Fall jedoch eintreffe, versuche man lösungsorientiert zu handeln. «Der Einkauf kann an der Kasse deponiert werden, um dem Kunden Zeit zu geben, Geld abzuheben oder das vergessene Portemonnaie zu holen», erklärt Bergmann.

Auch Karin Frei wurde als Kundin Zeuge der überwältigenden Geste: «Ich stand vor der Frau, als es passierte – es war eine sehr coole Aktion.» Alle Leute rundherum seien sprachlos gewesen.

In den sozialen Medien schlug der Post hohe Wellen: Am Dienstagabend hatte er 391 Likes und 83 Kommentare. Viele sind äusserst berührt von der Aktion des Mannes und loben auch die Verfasserin. So schreibt jemand beispielsweise: «Das ist extrem schön, es sollte mehr solche selbstlose Menschen geben.»

A. verschenkt auch 100 Franken

Die 34-jährige A. will jetzt den Wunsch des Fremden erfüllen und etwas Gutes tun. Auf Facebook sucht sie Menschen, denen es schlecht geht und denen sie helfen kann. Dutzende Nachrichten sollen die Frau bereits erreicht haben. «Viele berichteten mir von schlimmen Schicksalsschlägen. Ich werde nun 100 Franken nehmen und auf mehrere Personen verteilen.» Wem sie wie viel gibt, möchte sie intuitiv entscheiden.



*Name der Redaktion bekannt

