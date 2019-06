Und Sie? Hätten Sie Ja gesagt?

Die Kantonspolizei St. Gallen postete am Monat auf ihrer Facebook-Seite in Video zum Thema Verlockende Kleinanzeigen im Internet. Der Clip ist Teil einer interkantonal koordinierten Kampagne zur Prävention von Cyberbetrug. Die Polizeikorps der

Schweiz und die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) bündeln dabei ihre Kräfte, um die Bevölkerung für die richtigen Verhaltensweisen im Internet zu sensibilisieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die neue Kampagne betont das unterschiedliche Verhalten der Bürger im realen Leben und im Internet. Die meisten Menschen reagieren nämlich im Internet anders auf bestimmte Situationen als im «echten» Leben. Gewisse Verhaltensweisen führen aber dazu, Opfer von Cyberdelikten zu werden, die sehr gravierende finanzielle und psychologische Folgen haben können.

Diese nationale Koordination ist notwendig, weil Fälle von Cyberkriminalität in den letzten Jahren zugenommen haben. Zwar werden Cyberbetrugsfälle vom Bundesamt für Statistik (BFS) und den Polizeien in der Regel noch nicht separat erfasst. Die nationalen Statistiken 2018 zeigen jedoch einen Anstieg der

Betrugsfälle um 23 Prozent, wobei ein Grossteil dieser Zunahme dem Cyber-Bereich zugeordnet werden kann. Hinzu kommt, dass sich die strafrechtlichen Ermittlungen, die aufgrund der Anzeigen zahlreicher Opfer aufgenommen werden, wegen des internationalen Charakters des Internets oft komplex gestalten.

