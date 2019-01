Und wieder stehen die Appenzeller Bahnen still

Wenn die Bahn ausfällt, ist das für viele Reisenden ärgerlich. Dennoch hat man für solche Ausnahmesituationen meist Verständnis. Doch die neuen Züge der Appenzeller Bahnen stehen nun schon zum dritten Mal innert weniger Tage still. Als Grund dafür gibt die Stadtpolizei St.Gallen eine Störung im Fahrleitungsnetz an, die gemäss aktuellen Erkenntnissen von Zügen der Appenzeller Bahnen (AB) ausgelöst wurde.

«Betroffen von der Störung im Fahrleitungsnetz sind jeweils auch die VBSG», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Die Verkehrsbetriebe hätten aber nach Netzumschaltungen durch die St.Galler Stadtwerke nach kurzer Zeit wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen können.

Experten vermuten, dass die Züge der Appenzeller Bahnen auf der Fahrt von Trogen nach St.Gallen eine Überspannung produzieren. «Diese Überspannung resultiert dann in einem Spannungsabfall und endet in einem Stromunterbruch», sagt Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen. Das Problem sei bisher immer im Bereich Burggraben aufgetreten, da dort die Spannung von 1500 auf 600 Volt wechsle. Dass eine Störung am Zug ausgeschlossen ist, zeigt laut Baumgartner, dass die Probleme bei verschiedenen Tango-Zügen auftreten. Die genaue Ursache sei aber noch nicht geklärt. Die Störung besteht seit etwa 6 Uhr morgens und hält noch immer an.

Problem-Züge

Laut Baumgartner ist es in den letzten Monaten zu keinen vergleichbaren Vorfällen gekommen. Doch die Tango-Züge machten schon mehrfach Schlagzeilen: Bereits zwei Wochen nach der Inbetriebnahme der Züge im vergangenen Oktober mussten sie in die Reparatur. Grund: Bei vier der sieben Stadler-Züge war der Radverschleiss höher als erwartet.

Auch Lärmklagen gingen bei diversen Appenzeller Gemeinden wegen der neuen Tangos ein. So sollen die Züge wegen ihres «Kurvenkreischens» Anwohnern den Schlaf rauben.

Die jüngste Negativschlagzeile ist gerade mal eine Woche her. Dort filmte ein Leser, wie ein solcher Zug mit einem Loch im Boden von Trogen nach Appenzell fuhr.

(juu)