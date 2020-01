Undisziplinierte Lehrlinge müssen hier Bussen zahlen

In der Lehrwerkstatt der Rheintaler SFS Group wurde die Schraube angezogen. Wer zweimal zu spät zur Arbeit erscheint oder die Arbeitszeiten nicht einhält, muss eine Busse von fünf Franken bezahlen. Wird der Ämtliplan nicht eingehalten, bezahlen die Lehrlinge zehn Franken. Das Ablegen des Handys an falschen Orten kostet sogar 20 Franken, berichtet «Der Rheintaler».

«Für alle Lernenden gelten verbindlich die Interventionsmassnahmen aus dem ‹A–Z für Lernende›, welches das Element der Beiträge in die Teamkasse nicht enthält», so Claude Stadler, Mitglied der Geschäftsleitung in der Zeitung. Das Team der Lehrwerkstatt habe sich darüber hinaus entschieden, weiterführende Regeln bezüglich der Teamkasse aufzustellen. Das Ziel sei nicht die Kasse zu füllen, vielmehr sollen die Regeln der Erziehung und Vorbeugung der Interventionsmassnahmen dienen. Das Geld der Bussen soll ausschliesslich für Aktivitäten genutzt werden, die die Teamentwicklung unterstützen.

Lehrlinge haben freiwillig zugestimmt

«Wir vertreten die Meinung, dass Ordnungsbussen nur dann zulässig sind, wenn sie in der Betriebsordnung vorgesehen sind», sagt Philipp Thomas, Leiter Rechtsabteilung bei der Gewerkschaft Unia. Die Betriebsordnung der SFS Group sei bereits 2014 bewilligt worden.

Die Abmachungen seien kein Bestandteil des Lehrvertrags, doch die Lehrlinge sollen freiwillig zugestimmt haben. Die Vereinbarungen seien in einem Gespräch mit allen Beteiligten entstanden. Wenn man die Vereinbarung nicht unterschreibe, müsse man dementsprechend auch nicht mit Bussen rechnen, erklärt Stadler.

Fragliche Freiwilligkeit

Die Bussen seien höchst problematisch und kaum zulässig, meint hingegen Thomas Geiser, Professor für Privat- und Handelsrecht an der HSG. In einem Arbeitsvertrag seien Disziplinarstrafen in Massen zulässig und benötigen einer freiwilligen Zustimmung. Doch das Problem liege bei einem starken Abhängigkeitsverhältnis der Lernenden zum Arbeitgeber. Somit erscheine die Freiwilligkeit fragwürdig.

