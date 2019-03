Unfall mit fünf Autos auf A1 nach St. Gallen

Auf der A1 in Richtung St. Gallen hat sich auf Höhe der Raststätte Thurau am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr ein Unfall ereignet. Insgesamt sind fünf Autos involviert. Eines davon stand nach dem Unfall in Vollbrand.

Die Feuerwehr war laut einem Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen sofort vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Alle Fahrstreifen sind augenblicklich gesperrt. Der Verkehrt wird einspurig über die Autobahn-Raststätte umgeleitet. Dies hat zu einem langen Rückstau geführt.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Dennoch wurde der Rettungsdienst an die Unfallstelle aufgeboten. Auch auf der Gegenrichtung hat sich aufgrund eines zweiten Unfalls ein etwas kürzerer Stau gebildet. Augenblicklich muss dort mit stockendem Verkehr gerechnet werden.

(doz)