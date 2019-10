Helfer kämpft um Leben, weil Lenker Radio bediente

Am Donnerstagabend kam es auf der A13 zwischen Buchs SG und Haag zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Pannenstreifen. Das Auto eines 43-jährigen Mannes hatte eine Panne, worauf er einen Kollegen (41) als Pannenhelfer aufbat, um das Pannenfahrzeug abzuschleppen.

Kurz nach Eintreffen des Pannenhelfers geriet ein 49-Jähriger mit seinem Auto auf den Pannenstreifen und prallte auf das stehende Auto, worauf sich dieses nach vorne verschob und den 41-jährigen Helfer einklemmte. Schwerverletzt wurde dieser ins Spital geflogen. «Der Mann schwebt in Lebensgefahr», sagt Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi zu 20 Minuten. Der Fahrer des Pannenautos konnte sich mit einem Sprung hinter die Leitplanken retten und wurde leicht verletzt.

Mittlerweile wurde der Unfallverursacher von der Polizei befragt. Er gab an, dass er vor dem Aufprall am Autoradio hantierte. «Dem 49-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Fahrausweis entzogen», sagt Krüsi.

Mann gerät zwischen Fahrzeug und Leitplanke

Verhalten bei Pannen

Krüsi weist auf allgemeine Verhaltensregeln auf dem Pannenstreifen hin. Man solle «unbedingt das Auto verlassen und sich hinter die Leitplanken begeben», so der Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen; zudem das Pannendreieick aufstellen und professionelle Hilfe aufbieten, etwa einen Pannendienst. «Diese Personen wissen am besten, wie man Pannenfahrzeuge sichert und von der Autobahn wegbringt.» Auch die Polizei könne man bei einer Panne anrufen.

Krüsi warnt davor, selber am Auto auf dem Pannenstreifen Hand anzulegen. «Bei den hohen Geschwindigkeiten, die auf der Autobahn gefahren werden, ist das sehr gefährlich», sagt er.





