«Das ist einfach eine Sauerei», schimpft Leser-Reporter S.S.* Schon mehrmals sei seine Familie in den letzten Monaten Opfer von Vandalismus geworden. «Unbekannte haben mittlerweile schon drei Velos von uns zerstört, obwohl diese an einer Bushaltestelle in Wagen SG fachgerecht abgestellt wurden», so der 23-Jährige.

S. behauptet, dass seine Familie mit dem Problem nicht allein sei: «Auch mein Nachbar und andere Dorfbewohner mussten ihre Velos ersetzen lassen. Ständig werden dort Velos demoliert.» Insgesamt sind S. mindestens fünf Fälle aus der letzten Zeit bekannt. Erst am Montagnachmittag sah er erneut, dass sein Velo ebenfalls zerstört und zerstückelt wurde. «Der Sattel wurde abmontiert, das Schutzblech abgerissen und die Bremsen ausgesteckt.» Was ihn besonders stört, ist, dass die Velos grundlos zerstört werden und nicht etwa, um sie zu stehlen.

Polizei informieren

Da die besagte Bushaltestelle ausserhalb des Dorfes liegt, seien die Einwohner auf ihr Velo angewiesen. «Andernfalls laufen einige, wie auch ich, rund 30 Minuten, nur bis wir die Haltestelle erreichen», erzählt der Leser-Reporter. Einen Verdacht, wer für die mutwillige Zerstörung im Dorf verantwortlich ist, hat S. nicht. Er wolle sich das aber nicht weiter gefallen lassen und hat nun die Polizei informiert. Am Dienstagnachmittag erstattete der Mann Anzeige, wie die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt. Allerdings habe sie zuvor nichts von dem Vorfällen gewusst.

Der Leser-Reporter appelliert indes an die Vandalen: «Bitte benutzt euren Menschenverstand. Weder ihr noch wir haben etwas davon, wenn ihr die Velos kaputt macht. Ausser einem erheblichen Mehraufwand.»

* Name der Redaktion bekannt

(juu)