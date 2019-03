Vater trampelt Tochter tot und hofft nun auf Gnade

Zu neun Jahren Freiheitsentzug verurteilte das Bezirksgericht Frauenfeld den 51-jährigen Mann im März 2018 wegen eventualvorsätzlicher Tötung. Dies, weil er seine Tochter Vanessa (25) brutal zu Tode trampelte. Er glaubte, er müsse ihr einen Dämon austreiben.

Schon nach Bekanntwerden des Urteils kündigte sein Verteidiger an, er wolle in Berufung gehen. Er hatte eine dreijährige Freiheitsstrafe gefordert.

Am Mittwoch findet nun vor dem Thurgauer Obergericht die Berufungsverhandlung statt. Auch die Staatsanwaltschaft ging in Berufung. Im ersten Prozess hatte sie 14 Jahre gefordert.

Dämonenaustreibung

Zur Tat kam es am 2. Januar 2016 in Wagenhausen TG in der Wohnung eines Bekannten. Der Vater und seine Tochter Vanessa verbrachten dort den Jahreswechsel. Am 2. Januar war sie allein mit dem Vater in der Wohnung. Erst zwei Jahre zuvor hatte Vanessa ihn kennengelernt. Ihre Mutter hatte sich geweigert, die Identität des Vaters bekannt zu geben. Also hatte sich die junge Frau selbst auf die Suche gemacht. Das wurde ihr schliesslich zum Verhängnis.

An besagtem 2. Januar kam es zum Streit zwischen den beiden, wie auch schon die Tage zuvor. Laut Anklageschrift glaubte der Vater, seine Tochter sei von einem Dämon besessen und er müsse ihr «das Böse» austreiben. Dazu lief er mehrfach barfuss auf ihrem Körper herum. Er schlug auch wiederholt mit den Fäusten gegen ihren Oberkörper und trat in ihren Bauch. Zur Rekonstruktion seiner Tat zeigte er den Ermittlern an einer lebensgrossen Strohpuppe, wie er vorgegangen war.

Vorzeitiger Strafvollzug

Die kleinwüchsige und lernschwache Frau wurde dabei schwer verletzt. Mit inneren Verletzungen ging sie nach der Prozedur unter die Dusche. Dabei verlor sie das Bewusstsein, worauf der Vater versuchte, sie wiederzubeleben. Den Notruf wählte er aber nicht und holte sich auch bei Nachbarn keine Hilfe.

Während die Tochter bereits im Sterben lag oder schon tot war, kam es laut Anklage auch zur Schändung und Störung des Totenfriedens, da der Vater unter anderem begann, intime Stellen des Opfers zu stimulieren. Von diesen Vorwürfen wurde S. vor Gericht in Erstinstanz allerdings freigesprochen.

Seit der Tat sitzt der Täter in Haft und hat bereits den vorzeitigen Strafvollzug angetreten.

