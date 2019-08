Velofahrer auf Autobahn entkommt Polizei

Am Dienstag gegen 7.45 Uhr sah Leser-Reporterin A.A.* einen Velofahrer auf der Autobahn A1 Höhe St. Gallen-Kreuzbleiche. «Ich war schockiert, er fuhr geradewegs in den Tunnel hinein», so A. gegenüber 20 Minuten. In ihren Augen ist das Verhalten des Velofahrers fahrlässig und gefährlich. «Es hat an dem Morgen geregnet. Es hätte sonst was in dem engen Tunnel passieren können», so die Frau.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten den Vorfall. «Bei uns ging eine Meldung ein, der betroffene Velofahrer konnte aber nicht mehr angehalten werden», so Krüsi. Eine solche Aktion hätte eine Busse zur Konsequenz. Die Höhe richte sich danach, ob es sich beim betroffenen Velofahrer um ein Kind/Jugendlichen oder einen Erwachsenen handelt.

Ähnlicher Vorfall im Kanton Zürich

Erst vergangenen Monat verirrte sich ein 46-jährigen Südafrikaner mit seinem Velo in den Gubristtunnel auf der A1 in Richtung St. Gallen. «Durch die Verkehrsleitzentrale wurde sofort die Sperrung des Normalstreifens veranlasst, damit die Autos nur noch auf der Überholspur am Velofahrer vorbeifahren konnten», sagte Carmen Surber, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich. Der 46-Jährige habe später gegenüber der Polizei angegeben, dass ihn das Navigationssystem auf die Autobahn geleitet habe.

Die Kantonspolizei Zürich veröffentlichte das Video des auf der Autobahn fahrenden Velofahrers. (Video: Kantonspolizei Zürich)

Von der «Augen zu und durch»-Taktik des Velofahrers hält man bei der Kantonspolizei nichts: «Wenn man realisiert, dass man auf der Autobahn ist, sollte man anhalten, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen.»

*Name der Redaktion bekannt

