Velofahrerin merkte nicht, dass sie schwer verletzt ist

Ein 49-jähriger Mann fuhr am Samstag gegen 14.40 Uhr mit seinem Auto in Au auf der Zinggenstrasse Richtung Hauptstrasse, wo er rechts abbiegen wollte. Vor der Verzweigung und dem querenden Trottoir hielt er sein Auto an. Zur selben Zeit fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Velo auf dem Trottoir der Hauptstrasse von Au Richtung Heerbrugg, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.



Als sich beide Verkehrsteilnehmer auf derselben Höhe befanden, fuhr der Autofahrer angeblich wenige Zentimeter nach vorne. Gleichzeitig kam die Velofahrerin zu Fall und wurde dabei unbestimmt verletzt. Nachdem die junge Frau durch den Autofahrer und einigen Passanten betreut wurde, ging sie selbständig nach Hause. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass sie sich schwere Verletzungen zugezogen hat. Sie musste durch die aufgebotene Rettung ins Spital gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen

Da der Unfallhergang nicht vollständig geklärt ist, sucht die Kantonspolizei St.Gallen Zeugen. Die Ersthelfer vor Ort oder Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei Thal, 058 229 80 00, zu melden.

