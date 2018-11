Acht Personen in Lokal, als Brand ausbricht

Passanten entdeckten am Samstag kurz nach 19.15 Uhr, dass bei einem Boccia-Vereinslokal an der Schwimmbadstrasse in Schönenberg TG ein Brand ausgebrochen war. Die Feuerwehr Sulgen-Kradolf-Schönenberg war rasch vor Ort und löschte das Feuer. Zudem stand der Hubretter der Stützpunktfeuerwehr Bischofszell im Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Acht Personen, die sich beim Brandausbruch im Lokal aufhielten, konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Brandursache ist noch unklar. Zur Klärung wurde der Brandermittlungsdienst und der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sowie ein Elektrosachverständiger beigezogen.

Ein Leser-Reporter filmte die Flammen. (Video: Leser-Reporter)

Zeugenaufruf

Wer Angaben zum Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter 058 345 23 00 zu melden.





(juu)